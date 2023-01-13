В Беларуси отмечают Старый Новый год. Как появился праздник?

Новости Беларуси. Старый Новый год. По истине народный праздник 13 января ждет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился в связи с изменением летоисчисления.

В результате расхождения Юлианского календаря (календаря «старого стиля») и Григорианского, по которому сейчас живет большинство стран, разница составляет 13 дней. В дореволюционное время именно сегодня встречали Новый год. Об этом помнят, и во многих регионах остается традиция радовать родных и близких настоящим весельем.

Принято накрывать щедрый праздничный стол со всевозможными яствами. Сохранился и обряд колядования. В некоторых регионах именно этим вечером можно встретить ряженых, которые идут от дома к дому с наилучшими пожеланиями их хозяевам.