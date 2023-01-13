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В Беларуси отмечают Старый Новый год. Как появился праздник?

13 января 2023 08:37
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Новости Беларуси. Старый Новый год. По истине народный праздник 13 января ждет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился в связи с изменением летоисчисления.  

В Беларуси отмечают Старый Новый год. Как появился праздник?-1

В результате расхождения Юлианского календаря (календаря «старого стиля») и Григорианского, по которому сейчас живет большинство стран, разница составляет 13 дней. В дореволюционное время именно сегодня встречали Новый год. Об этом помнят, и во многих регионах остается традиция радовать родных и близких настоящим весельем.  

В Беларуси отмечают Старый Новый год. Как появился праздник?-4

Принято накрывать щедрый праздничный стол со всевозможными яствами. Сохранился и обряд колядования. В некоторых регионах именно этим вечером можно встретить ряженых, которые идут от дома к дому с наилучшими пожеланиями их хозяевам.  

В Беларуси отмечают Старый Новый год. Как появился праздник?-7

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# Новый год # общество # Фотофакт

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