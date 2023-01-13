Роман Головченко направился в Барановичи. В центре внимания производственное хлопчатобумажное объединение

Новости Беларуси. Поддержка реального сектора экономики. Премьер-министр Беларуси 13 января направился в Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания ситуация на производственном хлопчатобумажном объединении. Это одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Там создан полный цикл производства: переработка хлопка, изготовление пряжи и выпуск готовых швейных изделий. БПХО в последнее время поменяло стратегию развития.

Вместе с тем проблемы остаются. Ситуацию на месте и изучит глава правительства. Кооперация, местное сырье, расширенная линейка продукции и новые рынки – ранее именно эти задачи ставились перед предприятием. В 2023 году оно отмечает 60-летие с основания.