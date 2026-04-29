Беларусбанк подарил автобусы шести учреждениям образования

В школу с комфортом. В головном офисе Беларусбанка состоялась торжественная церемония. Руководство крупнейшего банка страны вручило представителям сельских школ ключи от шести новеньких автобусов. Эта техника предназначена для подвоза ребят из отдаленных деревень к местам учебы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Кузьмич, директор Лыщицкой средней школы: Для нас это такое яркое, запоминающееся событие. Наши ребята будут обеспечены подвозом, смогут посещать разные мероприятия. Очень радостно, что есть организации, которые реализуют такие социальные проекты, которые поддерживают подрастающее поколение.

Беларусбанк воплощает в жизнь восемь социальных проектов. Три из них связаны с образованием. Обеспечить комфортный подвоз детей из сельской местности к школам – задача, которая несколько лет реализуется государством. И крупнейший банк страны вносит свою лепту в общее дело. Благодаря инициативе 24 учреждения Беларуси получили новые удобные средства передвижения.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Все социальные проекты для Беларусбанка – особая гордость. Мы гордимся ими и сегодня присутствуем на одном из таких. Передаем школам в районы всех областей по автобусу. Этот проект у нас появился в 2023 году. Мы услышали инициативу главы государства о том, что нужно создавать условия для детей, в том числе по их доставке к школам, и откликнулись. Мы это делаем от всей души и с большой гордостью, потому что детки – это наше будущее и будущее нашей страны.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Честь для трудового коллектива Минского автомобильного завода участвовать в такой акции. Мы уже более 5 лет реализуем с Беларусбанком программу социальной направленности.

Многотысячный коллектив Беларусбанка вместе с партнерами будет продолжать развивать социальный проект, чтобы каждый ребенок смог добраться до школы и обратно быстро и безопасно. Сразу после торжественной части новая техника отправилась из Минска в свои регионы.