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В Беларуси обменивать криптовалюту можно будет только через биржи ПВТ

02 июля 2023 10:36
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Новости Беларуси. Когда криптовалюта становится вне закона. С начала 2023 года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности в Беларуси пресекли деятельность 27 человек, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси обменивать криптовалюту можно будет только через биржи ПВТ-1

Их клиентура – представители мошеннической среды. Преступники таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам серых схем. 

В Беларуси обменивать криптовалюту можно будет только через биржи ПВТ-4

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси: 
Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные инициативы, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ. Введение практики, схожей с порядком обмена иностранной валюты, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий будет просто невыгодно орудовать в Беларуси. 

В Беларуси обменивать криптовалюту можно будет только через биржи ПВТ-7

Отметим, что попавшим в поле зрения правоохранителей «менялам» удалось заработать 22 миллиона рублей. По белорусскому законодательству продавать криптовалюту за иностранную валюту могут только операторы криптоплатформ на своих системах. 

# Валюта # общество # Фотофакт

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