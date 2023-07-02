В Беларуси обменивать криптовалюту можно будет только через биржи ПВТ

Новости Беларуси. Когда криптовалюта становится вне закона. С начала 2023 года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности в Беларуси пресекли деятельность 27 человек, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их клиентура – представители мошеннической среды. Преступники таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам серых схем.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные инициативы, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ. Введение практики, схожей с порядком обмена иностранной валюты, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий будет просто невыгодно орудовать в Беларуси.