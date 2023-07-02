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2 июля около полутысячи абитуриентов будут сдавать ЦТ по географии

02 июля 2023 07:56
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Новости Беларуси. Воскресный день полон волнений и требует особой концентрации у абитуриентов, которые сегодня будут сдавать централизованное тестирование по географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

2 июля около полутысячи абитуриентов будут сдавать ЦТ по географии -1

Таковых в стране около полутысячи. Испытание для них начнется в 11:00. Напомним, что параллельно в Беларуси открыта регистрация для абитуриентов, которые могут претендовать на сдачу ЦТ в резервные дни. Она ведется до 6 июля в шести вузах страны. Абитуриентам необходимо иметь документ, подтверждающий наличие уважительной причины, например, медицинскую справку в случае болезни. 

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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