2 июля около полутысячи абитуриентов будут сдавать ЦТ по географии

Новости Беларуси. Воскресный день полон волнений и требует особой концентрации у абитуриентов, которые сегодня будут сдавать централизованное тестирование по географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковых в стране около полутысячи. Испытание для них начнется в 11:00. Напомним, что параллельно в Беларуси открыта регистрация для абитуриентов, которые могут претендовать на сдачу ЦТ в резервные дни. Она ведется до 6 июля в шести вузах страны. Абитуриентам необходимо иметь документ, подтверждающий наличие уважительной причины, например, медицинскую справку в случае болезни.