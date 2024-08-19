В Беларуси может появиться единый оператор транспортных систем

Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься исключительно в интересах людей. Следовать такому принципу потребовал глава государства. Сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требование «удобно для людей», а также выгодно с точки зрения экономики звучало и в вопросе совершенствования транспортной инфраструктуры. В проработке вопрос о создании единого национального оператора, что позволит объединить все транспортные системы страны: от парковочной до весогабаритного контроля и фотофиксации нарушений. Такая система необходима, она поможет навести порядок. Не только привить водителям платежную дисциплину, но и улучшить сохранность дорог. Как докладывают Президенту, нарушение весовых ограничений на дорогах выявляют десятками тысяч. Тяжеловесный транспорт разрушает асфальтное покрытие.