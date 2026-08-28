Аграрии Беларуси намолотили более 8,8 млн тонн зерна с учетом рапса

Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. В стране уже намолочено 8 миллионов 819 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 97% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах центральный регион, где собрали свыше 2 миллионов 360 тысяч тонн. Аграрии Гродненской области положили в закрома более 1 миллиона 780 тысяч тонн урожая. В Брестской области намолочено свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна.

Также в стране идет массовая уборка сахарной свеклы. Пройдено почти 6 % площадей – накопано более 250 тысяч тонн корнеплода. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность – почти 400 центнеров с гектара. Кроме того, аграрии ведут заготовку кормов и готовят почвы под озимый сев.