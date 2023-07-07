В Беларуси будут регулировать тарифы на все виды стоматологических услуг

В Беларуси вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Такая мера принята с целью повышения ценовой доступности для населения платных услуг в данной сфере, информирует Минздрав РБ.

Отмечается, что сейчас цены регулируются на ортопедические и зуботехнические услуги. В профильном ведомстве обращают внимание, что терапевтические, хирургические, ортодонтические услуги регулированием не охвачены.

Постановлением Совмина от 6 июля 2023 года №442, которое вносит изменения в предыдущее от 17 января 2014 г. № 35, вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Оно вступает в силу 1 ноября текущего года.