Презентация каравая и распилка дров – выяснили, что ждёт финалистов конкурса «Властелин села»

В числе финалистов шесть семей, которые живут и трудятся в сельской местности, воспитывают детей и ведут подсобное хозяйство. Дружные, хозяйственные, творческие и спортивные – кто же лучше всех?

В здоровой конкуренции, очевидно, победят семейные ценности. Сегодня финалисты проекта возложат цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в Горках и почтут память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. Далее события развернутся в детском парке. Именно здесь состоится торжественное открытие проекта и его основные испытания – театрализованное представление, презентация каравая на рушнике и в национальном костюме, приготовление белорусского блюда в полевых условиях, распилка дров ручной пилой «Дружба».

Продолжится все на Замковой горе в агрогородке Горы. Работающая молодежь из сельской местности обещает показать Международной организации труда, какова ее роль в национальной экономике, а где – место санкциям.