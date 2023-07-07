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Презентация каравая и распилка дров – выяснили, что ждёт финалистов конкурса «Властелин села»

07 июля 2023 06:55
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Новости Беларуси. «Властелин села» – большие испытания начинаются! Участники республиканского семейного сельскохозяйственного проекта в Горках. Традиционно победителей районных и областных туров собирает праздник «Купалье» в агрогородке Александрия.

Презентация каравая и распилка дров – выяснили, что ждёт финалистов конкурса «Властелин села»-1

В числе финалистов шесть семей, которые живут и трудятся в сельской местности, воспитывают детей и ведут подсобное хозяйство. Дружные, хозяйственные, творческие и спортивные – кто же лучше всех?

Презентация каравая и распилка дров – выяснили, что ждёт финалистов конкурса «Властелин села»-4

В здоровой конкуренции, очевидно, победят семейные ценности. Сегодня финалисты проекта возложат цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в Горках и почтут память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. Далее события развернутся в детском парке. Именно здесь состоится торжественное открытие проекта и его основные испытания – театрализованное представление, презентация каравая на рушнике и в национальном костюме, приготовление белорусского блюда в полевых условиях, распилка дров ручной пилой «Дружба».

Продолжится все на Замковой горе в агрогородке Горы. Работающая молодежь из сельской местности обещает показать Международной организации труда, какова ее роль в национальной экономике, а где – место санкциям.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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