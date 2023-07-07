Открытый перелом крыла – раненому аисту спасли жизнь в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. Травма была тяжелая, но ветеринары решили бороться. Жизнь раненому аисту спасли в зоопарке Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый перелом крыла, раны на шее. Вероятно, птица подверглась нападению хищника. На это обратили внимание неравнодушные гродненцы. Аист ходил вдоль трассы на озеро Юбилейное и никуда не улетал. Послушный, терпеливый, не капризный – настоящий боец. В зоопарке считают, что аист каким-то образом понял, что это единственный шанс на сохранение жизни, и его не упустил. Теперь птица среди своих сородичей и чувствует себя хорошо.