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Открытый перелом крыла – раненому аисту спасли жизнь в Гродненском зоопарке

07 июля 2023 07:17
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Новости Беларуси. Травма была тяжелая, но ветеринары решили бороться. Жизнь раненому аисту спасли в зоопарке Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый перелом крыла – раненому аисту спасли жизнь в Гродненском зоопарке-1

Открытый перелом крыла, раны на шее. Вероятно, птица подверглась нападению хищника. На это обратили внимание неравнодушные гродненцы. Аист ходил вдоль трассы на озеро Юбилейное и никуда не улетал. Послушный, терпеливый, не капризный – настоящий боец. В зоопарке считают, что аист каким-то образом понял, что это единственный шанс на сохранение жизни, и его не упустил. Теперь птица среди своих сородичей и чувствует себя хорошо.

Белорусские зоопарки не изымают животных из природы. Им оказывают помощь только с разрешения и по распоряжению природоохранных органов.

# Животные # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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