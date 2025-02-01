В Беларуси арендное жильё будут предоставлять востребованным специалистам
Квадратные метры становятся еще доступнее! В Беларуси детализировали порядок предоставления арендного жилья. Первые в очереди – представители востребованных профессий для социальной сферы или реального сектора экономики каждого конкретного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отныне решения смогут принимать адресно – на местах. Так, например, в Брестской области в нынешнем году намерены на 7,5 % увеличить объемы строительства арендного жилья.
Когда все в плюсе – репортаж Кристины Протосовицкой.
И для военных, и для спасателей, и для медиков ежегодно возводит арендное жилье государство. В отличие от съемного, это защита от вольностей арендодателя, более выгодные условия оплаты и перспектива получить квадратные метры в собственность за добросовестную службу или работу.
Элина Кудрявцева:
Преимущество в том, что при дальнейшей службе квартиру можно выкупить. Или достанется бесплатно – по выслуге лет. Это очень большой плюс. Здесь есть все, детская площадка, школы есть, садики.
Кудрявцев, спасатель-пожарный аварийно-спасательной части № 1 Брестского ГОЧС:
Любая квартира съемная стоит больше 200 долларов. Смотрим двухкомнатную, потому что у нас ребенок, двухкомнатная – это минимум, что мы можем себе позволить. Здесь же мы платим долларов 10 в месяц. Остальное нам служба гасит, потому что мы иногородние. Так что мы выигрываем 190 долларов, эти деньги можно потратить на ребенка. Ребенку на счет, например, мы откладываем на учебу ребенку, на университет.
В Брестской области в 2025 году планируют на 7,5 % увеличить строительство арендного жилья. Всего возведут 57 тысяч квадратных метров. По новому указу Президента расширяется перечень тех, кто может претендовать на получение арендных квартир. В том числе и из числа молодых специалистов.
Ольга Герман, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Местные исполнительные и распорядительные органы будут утверждать соответствующие решения, где будут указаны конкретные профессии: и должности служащих, и профессии рабочих, которые будут иметь право на получение арендного жилья. Указ направлен на расширение компетенций местных органов власти по принятию решений о наиболее востребованных профессиях в конкретных регионах.
Новый указ позволяет использовать понижающий коэффициент при расчетах за арендное жилье. Если сегодня квадратный метр в Бресте стоит порядка 6 рублей, то с его учетом будет в 6 раз ниже.
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