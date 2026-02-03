В Минске строят новое здание дома-интерната для детей с особенностями развития

Система социальной защиты в нашей стране постоянно развивается. Так в 2026 году планируют открыть 14 новых соцобъектов. Продолжается и модернизация действующих учреждений.
Так, в Минске идет строительство корпуса детского социального пансионата «Солнечный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его возводят на улице Выготского. Несмотря на суровую зиму, которая замедлила заливку монолита, работы не останавливаются.
Сейчас на стройплощадке заняты почти 40 рабочих, задействованы два крана. Проектом предусмотрено создание современной инфраструктуры для комфортного проживания, обучения, реабилитации и оздоровления детей. Общая площадь объекта свыше 6,6 тыс. кв. м. Он объединит центральный блок, жилые и медицинские помещения, учебно-реабилитационный комплекс, а также оздоровительную зону с бассейном и спортзалом.
Евгений Митько, производитель работ СУ № 201 ОАО «Стройтрест» № 35:
На объекте ежедневно трудятся около 40 человек в две смены без выходных. Хотя зимние морозы несколько замедлили темпы монолитных работ, строительство не останавливается. Наиболее продвинутыми на данный момент являются корпуса бассейна и спортивного зала, где уже завершена каменная кладка.
Здания социального пансионата будут малоэтажными. Но несмотря на это, их оборудуют лифтами и подъемниками. Шесть блоков соединит общая галерея. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2027 год.