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В Минске строят новое здание дома-интерната для детей с особенностями развития

03 февраля 2026 18:40
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Система социальной защиты в нашей стране постоянно развивается. Так в 2026 году планируют открыть 14 новых соцобъектов. Продолжается и модернизация действующих учреждений.

Так, в Минске идет строительство корпуса детского социального пансионата «Солнечный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его возводят на улице Выготского. Несмотря на суровую зиму, которая замедлила заливку монолита, работы не останавливаются.

В Минске строят новое здание дома-интерната для детей с особенностями развития-2

Сейчас на стройплощадке заняты почти 40 рабочих, задействованы два крана. Проектом предусмотрено создание современной инфраструктуры для комфортного проживания, обучения, реабилитации и оздоровления детей. Общая площадь объекта свыше 6,6 тыс. кв. м. Он объединит центральный блок, жилые и медицинские помещения, учебно-реабилитационный комплекс, а также оздоровительную зону с бассейном и спортзалом.

Евгений Митько, производитель работ СУ № 201 ОАО «Стройтрест» № 35:
На объекте ежедневно трудятся около 40 человек в две смены без выходных. Хотя зимние морозы несколько замедлили темпы монолитных работ, строительство не останавливается. Наиболее продвинутыми на данный момент являются корпуса бассейна и спортивного зала, где уже завершена каменная кладка.

В Минске строят новое здание дома-интерната для детей с особенностями развития-4

Здания социального пансионата будут малоэтажными. Но несмотря на это, их оборудуют лифтами и подъемниками. Шесть блоков соединит общая галерея. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2027 год.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Строительство

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