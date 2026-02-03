В Минске строят новое здание дома-интерната для детей с особенностями развития

Так, в Минске идет строительство корпуса детского социального пансионата «Солнечный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его возводят на улице Выготского. Несмотря на суровую зиму, которая замедлила заливку монолита, работы не останавливаются.

Система социальной защиты в нашей стране постоянно развивается. Так в 2026 году планируют открыть 14 новых соцобъектов. Продолжается и модернизация действующих учреждений.

Сейчас на стройплощадке заняты почти 40 рабочих, задействованы два крана. Проектом предусмотрено создание современной инфраструктуры для комфортного проживания, обучения, реабилитации и оздоровления детей. Общая площадь объекта свыше 6,6 тыс. кв. м. Он объединит центральный блок, жилые и медицинские помещения, учебно-реабилитационный комплекс, а также оздоровительную зону с бассейном и спортзалом.

Евгений Митько, производитель работ СУ № 201 ОАО «Стройтрест» № 35:

На объекте ежедневно трудятся около 40 человек в две смены без выходных. Хотя зимние морозы несколько замедлили темпы монолитных работ, строительство не останавливается. Наиболее продвинутыми на данный момент являются корпуса бассейна и спортивного зала, где уже завершена каменная кладка.