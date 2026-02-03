Лукашенко об экономике: деньги, заработанные здесь, должны остаться здесь

К слову о войне. В основе любой – экономика. Непреложная истина, важность которой отдельные люди и государства, увы, понимают слишком поздно. Не стать бы нам такими.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот ваши подходы. Вы ошалели! Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Подробнее тут.

Александр Лукашенко:

Основа – это экономика. Будут коровы, будут телята, значит же будет молоко, мясо. Значит будут люди накормлены. И они про войну думать не будут. А если этого не будет, тогда все вместе вы будете сидеть уже, наверное, без меня и будете думать, как же в народ втюхать через журналистов или кого-то какую-то лажу, извините меня, что у нас все, понимаете, было бы неплохо, но вот санкции, Украина нам мешает.

Ну, если это кому-то зайдет, белорусам вряд ли уже. Белорусы – люди прагматичные. Ты накорми меня, а потом мне рассказывай что-то, одень меня. А у нас Илона Красуцкая, Алена Сырова привыкли Гуччи, Версачи и, не хочу матом ругаться. Ну, я фамилии просто вас называю. Вы же знаете, как у нас. Хотя у вас, я вижу, белорусская одежда. Илона, у тебя чья кофта? Ты не смотрела даже. Молодец. Деньги не считает. Тоже хорошо. Так в людях привыкли нормально жить. Поэтому, как вы их будете потом убеждать? Трудно себе представить. Вот философия этой жизни.

Наталья Ивановна, вы не хотите войны, потому что, я знаю, дети и сами. А это философия. Вот это потихоньку-потихоньку приводит. Посмотрите в Украине: поделили экономику.

Частное производство. Олигархи зарабатывали, как я вас предупреждаю. Говорят, ничего страшного, что там немножко вывели денег. Страшно. Деньги, заработанные здесь, должны здесь и остаться. Сидит в Майами. А я же знаю таких. В Майами сидит на Лазурном берегу. Пузо греет. Ему хорошо. А люди тут корячатся на него. Это что, нормально? Это несправедливо.

Поэтому я это все вот в кучу и, исходя из опыта, вижу, к чему мы можем прийти. Я войны не хочу.