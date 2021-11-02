В 2021-м в Миноблисполком поступило более 5000 обращений. Какие вопросы волнуют белорусов?

Новости Беларуси. Количество обращений граждан в Миноблисполком по сравнению с 2020 годом снизилось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это говорит об эффективной работе власти. Всего обратились более 5 000 граждан. Значительная часть вопросов решена, остальные ­– на контроле.

Например, в Мядельский райисполком с начала 2021 года поступило почти 150 обращений. Это на 20 % меньше, чем в прошлом. Основные вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Значительно меньше стало обращений в сельские исполнительные комитеты. Многие проблемы решаются на местах.

Так, жители поселка Малая Сырмеж обратились с просьбой заменить асфальтное покрытие дороги до населенного пункта. За прошедшие годы полотно износилось. Ремонт внесли в план – и вопрос сняли.

Николай Маркевич, председатель Нарочского сельисполкома:

Есть обращения, которые можно разрешать в течение нескольких дней либо недели. Это такие, как удаление деревьев либо грейдирование дороги. Есть обращения, на которые необходимы финансовые средства и определенное время. Из таких, наиболее значимых, обращение граждан агрогородка Нарочь на плохое состояние части улиц в агрогородке. В связи с чем в 2020 году была разработана проектно-сметная документация и в настоящее время производится асфальтирование 9 улиц. Это 2,9 километра дорог.

Наиболее востребованной формой обращений у жителей центрального региона остаются личные и телефонные приемы граждан с представителями власти. Популярность набирает и электронный формат.