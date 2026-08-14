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В детсадах Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей младше двух лет

14 августа 2026 06:02
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С нового учебного года в белорусских детских садах начнут работать до 600 ясельных групп для малышей младше двух лет. Сейчас их около полутысячи, и сеть расширяется по запросам родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детсадах Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей младше двух лет-2

Подготовка помещений началась летом: ремонт, оснащение, подбор материалов и мебели. Группы будут работать не только в формате кратковременного пребывания, но и 10,5 – 12 часов.

Задача – дать мамам возможность вернуться к профессиональной деятельности. В регионах режим работы корректируют под графики предприятий. В отдельных случаях действуют даже группы круглосуточного пребывания. Расширение сети потребовало подготовки воспитателей: проведены республиканские практические занятия, разработаны методические рекомендации. Для малышей созданы условия с учетом возраста – от мебели до учебных материалов. Работа по развитию ясельных групп будет продолжена, чтобы поддержать семьи и обеспечить доступность ухода за самыми маленькими детьми.

# Детские сады в Беларуси

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