Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Беларуси и Пакистана к углублению партнерства

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан, премьер-министра и всех жителей страны с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник символизирует суверенитет, стойкость и единство пакистанской нации. Сегодня Исламабад уверенно демонстрирует значительные успехи в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене», – говорится в послании Президенту Пакистана.

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что в 2026 году Пакистан в очередной раз подтвердил свою приверженность мирному решению глобальных и региональных проблем.