Прямой эфир

Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Беларуси и Пакистана к углублению партнерства

14 августа 2026 05:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан, премьер-министра и всех жителей страны с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник символизирует суверенитет, стойкость и единство пакистанской нации. Сегодня Исламабад уверенно демонстрирует значительные успехи в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене», – говорится в послании Президенту Пакистана.

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что в 2026 году Пакистан в очередной раз подтвердил свою приверженность мирному решению глобальных и региональных проблем. 

Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Беларуси и Пакистана к углублению партнерства-2

«Убежден, дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Рассчитываю на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых во время наших встреч в 2024-м и 2025-м годах», – подчеркнул белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

Другие новости рубрики

Все новости
Город в городе. Как продвигается строительство МФЦ в «Минск-Мире»?
13 августа 2026 18:38

Город в городе. Как продвигается строительство МФЦ в «Минск-Мире»?

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году
13 августа 2026 17:55

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи
13 августа 2026 17:49

Главное – люди. Президент пообщался с передовиками уборочной в Минском районе – подробности встречи