Молодые лейтенанты проходят практическую подготовку в 38-й десантно-штурмовой бригаде

В 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде проходит сбор офицеров-выпускников 2026 года, прибывших для службы в силах специальных операций. Цель – оценить уровень подготовки и определить их роль в системе боевой готовности подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сборе участвуют 75 офицеров. Программа полностью практическая. Воздушно-десантная подготовка обязательна для всех военнослужащих спецопераций, поэтому часть участников выполняет первый прыжок с парашютом – этап, который открывает дальнейшую десантную выучку.

Александр Ильюкевич, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Сборы актуальны. Офицеры являются первообразующим звеном, который должен быть профессионально подготовлен во всех направлениях. Офицеры все достойно совершили свой первый парашютный прыжок. В дальнейшем их ожидает занятие по боевой подготовке. Будут выполнять нормативы по огневой, физической подготовке, инженерной подготовке и ряда других моментов. Заодно мы посмотрим, как их обучили в учебных заведениях, и покажем свои требования, которые предъявляют к роду войск, предъявляют к офицеру и в дальнейшем, как они будут управлять своими подчиненными подразделениями.

Для многих это первое практическое испытание в условиях реальной службы: прыжки, нормативы, тактика – все направлено на формирование базового уровня готовности офицеров к работе в элитных подразделениях.