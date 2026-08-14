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Молодые лейтенанты проходят практическую подготовку в 38-й десантно-штурмовой бригаде

14 августа 2026 05:49
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В 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде проходит сбор офицеров-выпускников 2026 года, прибывших для службы в силах специальных операций. Цель – оценить уровень подготовки и определить их роль в системе боевой готовности подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые лейтенанты проходят практическую подготовку в 38-й десантно-штурмовой бригаде-2

В сборе участвуют 75 офицеров. Программа полностью практическая. Воздушно-десантная подготовка обязательна для всех военнослужащих спецопераций, поэтому часть участников выполняет первый прыжок с парашютом – этап, который открывает дальнейшую десантную выучку.

Молодые лейтенанты проходят практическую подготовку в 38-й десантно-штурмовой бригаде-4

Александр Ильюкевич, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Сборы актуальны. Офицеры являются первообразующим звеном, который должен быть профессионально подготовлен во всех направлениях. Офицеры все достойно совершили свой первый парашютный прыжок. В дальнейшем их ожидает занятие по боевой подготовке. Будут выполнять нормативы по огневой, физической подготовке, инженерной подготовке и ряда других моментов. Заодно мы посмотрим, как их обучили в учебных заведениях, и покажем свои требования, которые предъявляют к роду войск, предъявляют к офицеру и в дальнейшем, как они будут управлять своими подчиненными подразделениями.

Для многих это первое практическое испытание в условиях реальной службы: прыжки, нормативы, тактика – все направлено на формирование базового уровня готовности офицеров к работе в элитных подразделениях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Ильюкевич

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