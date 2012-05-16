Ущерб от компьютерного пиратства в мире в 2011 году превысил $63 млрд

Ущерб от компьютерного пиратства в мире в 2011 году превысил 63 миллиарда долларов. Это новый рекорд за всю историю ведения подобной статистики. Такие данные опубликованы в Сингапуре в докладе Делового союза производителей программного обеспечения.

Наибольшие убытки разработчики софта несут в США и Китае. Всего же около 40% программ, установленных в прошлом году на персональных компьютерах во всем мире, – пиратские.

В Беларуси в 2011 году стартовал проект «Тайный покупатель». В стране создан список продавцов нелегальных компьютерных программ. «Черным торговцам» направляют письма, в которых предлагают «выйти из тени», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.