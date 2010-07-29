Ураган в Беларуси: миллиарды рублей ущерба за считанные часы

Шквалистый ветер, разгулявшийся вчера над Минской, Могилёвской и Гомельской областями, до сих пор оставляет без электроснабжения десятки населённых пунктов. Счёт разрушенным зданиям идёт на сотни, а ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Больше месяца ждали дождь на Гомельщине. Жара испепеляла и испытывала терпение людей. Но и долгожданные осадки не принесли облегчения. Всего за 12 часов в отдельных местах выпала половина месячной нормы осадков. Это около пять вёдер на квадратный метр.

Холодный балтийский циклон принёс в Беларусь не просто дожди. Шквалистые порывы ветра до 28 м/с вырывали с корнем и крушили на своём пути деревья, дома, фермы. А град уничтожал посевы. Поля и огороды подверглись настоящей бомбардировке с неба. Градины были со сливовую косточку.

Не успели люди подсчитать потери урожая, как спасать пришлось уже саму деревню. На смену ледяному шквалу на Шарпиловку обрушился небесный огонь. Молния ударила в один из домов. Деревянное строение вспыхнуло мгновенно, угрожая пламенем всей улице.

Житель деревни:

Гроза была очень страшная, я такой не помню в своей жизни. Хорошо, что дождь сильный прошёл и ветра не было. Если б ветер вдоль по улице был, то всё гораздо страшнее было бы. Все помогали тушить.

Стихия отключила телефоны, телевизоры, другие электроприборы не в одной деревне. В целом же только в Гомельской и Могилёвской областях из-за грозы всего за одни сутки случилось около 20 пожаров. По республике обесточенными оказались более 1000 населенных пунктов.

Владимир Кузьмин начальник центральной диспетчерской службы РУП «Гомельэнерго»:

Основные причины аварий — это обвалы деревьев, грозовые разряды попадали в линии электропередач, ветер ломал опоры. Но наш персонал был готов.

Несмотря на то, что под вечер над Гомельщиной пронеслась вторая волна шквала, к утру электричество практически восстановили. А вот аграриям с последствиями стихии так оперативно справиться не удастся. В Могилёвской области под порывами ветра не устоял даже зерносушильный комплекс.

По словам очевидцев, ураган за считанные секунды снёс с металлических опор многотонную машину очистки зерна, 20 сантиметровые металлические трубы превратились в груду металлолома. Сам накопительный бункер ветром на несколько метров отбросило от сушилки. И это при том, что в нём находилось около 120 тонн зерна. К счастью никто не пострадал.

Дмитрий Дымков, инженер СПК "Колхоз Антоновский":

За 2 секунды ураган начался. Всё потемнело, ветер усилился. Я посмотрел в сторону сушилки, а здесь такое завихрение. А когда посветлело, бункера уже не было.

Виталий Щербин, председатель СПК "Колхоз Антоновский":

И краны, и вышки, люди здесь работали допоздна. Потом начали убирать зерно. Засыпаем зерно в склады. Потерь нет. Сегодня-завтра сушилки будут функционировать.

Объёмы ущерба по стране ещё подсчитываются, однако уже сейчас ясно — балтийский шквал обойдётся недёшево.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Вячеслав Комисаров. Телекомпания СТВ.