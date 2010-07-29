Интернет недоступен

Гроза внесла коррективы не только в реальный, но и в виртуальный мир. Из-за повреждения телефонных линий некоторые столичные компании и домашние пользователи сегодня остались без интернета.

Это утро для сотрудников одной из минских риэлтерских компаний как-то сразу не заладилось. Добираться в офис пришлось под проливным дождем и под раскаты грома. Пришли, включили компьютер — а интернета нет. И без мировой сети работа компании по купле-продажи недвижимости обездвижилась.

Работники компании:

Основная наша работа связана с интернетом, там и реклама. Это влияет на сделки. Люди не могу посмотреть, какие новые предложения появились, звонят, спрашивают. Даже сейчас нам надо отправить по электронной почте документы — не можем ничего сделать.

Несколько часов назад веб-сайты снова начали работать. А потом — снова звонок от интернет-провайдера и предупреждение — из-за технических работ о мировой сети пока придется забыть.

Профилактические мероприятия и правда вызваны грозой. В напряженном режиме этим утром работали и операторы службы технической поддержки интернет-ресурса. Доступа к сети нет, перегорел модем — сообщений такого характера раздавались чаще, чем обычно. Причем большинство пеняло на ненастье. Хотя главный инженер организации уверяет — ситуация штатная. Непогода всегда вносит свои коррективы. Но за свои провода компания в ответе.

Андрей Никифоров, главный инженер национального оператора электросвязи:

Если выявляется, что надо прибыть к абоненту, то оговаривается время, выезжает наш специалист, и мы бесплатно производим помощь.

Хотя Андрей Алексеевич напоминает: причина, по которой по мнению клиентов не работает интернет, не всегда соответствует действительности. Потому число так называемых «грозовых» обращений можно смело делить на 2. Кому-то стоит пополнить баланс. А кому-то перезагрузить компьютер. Да и грозы с дождями не смогут навредить бдительным.

К слову, аварийной ситуацию назвать сложно. Неполадки с сетью не были массовыми. Да и жалобы, по сути, были только к одному белорусскому интернет-провайдеру. Но чтобы проблем с интернетом не было совсем, специалисты напоминают одну прописную истину — во время грозы электрооборудование следует выключать из розетки.

Анна Бунькова, Игорь Пучков, телекомпания СТВ