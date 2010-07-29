Из-за погоды намолот зерна на Гродненщине сократился наполовину

Сегодня проливные дожди по всей республике сказались на темпах уборки нового урожая. К примеру, в Гродненской области среднесуточный намолот зерна сократился почти наполовину. Однако, ждать хорошей погоды сложа руки здесь не намерены.

Хлеборобы в буквальном смысле используют каждую погожую минуту. В регионе уже убрано 40% всех площадей, а урожайность самая высокая в республике — 43 центнера с гектара.

Сегодня у механизаторов почти выходной день. Техника на поля вышла, но погода не даёт развернуться на полную мощность. Из-за дождя приходится делать многочасовые перерывы.

Механизатору Виктору Грузинскому работать и в дождь не привыкать. За штурвалом комбайна он уже пять лет. Причём управляет исключительно белорусской техникой. Говорит, проектировали её специально для наших условий, поэтому подобрать полёглый колос или скосить влажную рожь для машины не составляет труда.

Виктор Грузинский, механизатор ОАО «Черлёна»:

Серьёзных поломок не было. Мощный комбайн, кабина удобная, тихо. Кондиционер, компьютер. Нормально работать.

Правда, работать в проливной дождь, говорят аграрии, не всегда стоит. Такая погода сегодня повлияла на темпы уборки. Однако, окончательно покидать поля механизаторы не спешат. Здесь используют любую погожую минуту.

Владимир Вашкевич, директор ОАО «Черлёна»:

Наполовину у нас темпы уборки снизились. Были у нас дни, когда мы намолачивали за тысячу тонн. Теперь намолачиваем в пределах 500-600 тонн.

Несмотря на сюрпризы небесной канцелярии, в Гродненской области уже убрано 40% всех площадей. Урожайность по-прежнему самая высокая в Республике. Правда, по валу зерна область по-прежнему отстаёт от своего традиционного конкурента — столичного региона. Но этот отрыв можно ликвидировать. Для Семёна Шапиро, до недавнего времени министра сельского хозяйства, это вопрос чести.

Семён Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Сегодня Минская область убирает 2,5 млн тонн хлеба ежегодно. Мы убираем 1,5 млн. Но надо отдать должное, что она почти вдвое больше Гродненшины по площади. Урожайность-то у нас на 10 центнеров выше. Мы тоже сегодня ставим задачу, наш потенциал гораздо выше, в ближайшие годы будем работать, чтобы получить 2,5 миллиона тонн на Гродненщине.

На Гродненщине умеют работать на земле. Здесь первыми в стране внедряют передовые технологии. Руководители двух ведущих хозяйств региона — Виталий Кремко и Василий Ревяко — были удостоены звания «Герой Беларуси». Да и научный подход к земледелию в регионе поставлен во главу угла. А значит и урожайность в 70 центнеров с гектара — это реальность ближайших трёх лет.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Мостовский район, Гродненская область.