Умер «символ Оранжевой революции» — баба Параска

«Символ Оранжевой революции» Прасковью Васильевну Королюк после президентских выборов 2004 года узнала вся Украина — ее звали просто баба Параска.

Бывшая доярка из Тернопольской области, 1939 года рождения, имевшая семь классов образования, накануне президентских выборов 2004 года она ездила по селам Центральной и Западной Украины, агитируя за Виктора Ющенко. За активное участие в Оранжевой революции она была награждена почетным знаком «Гвардия революции» и орденом Княгини Ольги III степени.

После выборов 2010 года, на которых победил Виктор Янукович, баба Параска стала принимать активное участие в акциях новой оппозиции: 25 июня Прасковья Королюк пикетировала Администрацию Президента. При этом ранее, в январе 2010 года, баба Параска говорила, что изменила свое мнение о Викторе Януковиче, отметив, что больше бандитом его не считает, сообщает www.ctv.by со ссылкой на Корреспондент.net.

Однако, позже она уже практически не принимала участия в пикетах — не позволяло здоровье. К тому же, 71-летняя Прасковья Королюк недавно вышла замуж, и новый муж запретил ей заниматься политикой.