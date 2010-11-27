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С января 2011 года белорусы смогут бесплатно пользоваться интернетом в маршрутках

27 ноября 2010 14:01
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Планируется, что подобная услуга станет доступной на безвозмездной основе.

Система будет реализована на основе технологии 3G. «Интернет-такси» должны начать работу в тестовом режиме уже в январе 2011 года. Планируется, что первые такие маршрутки появятся в Минске, Витебске, а также на междугородних маршрутах.

При этом, пассажиры не должны будут проходить идентификацию, как это сейчас происходит в интернет-кафе: маршрутка не может рассматриваться как пункт коллективного пользования, особенно если перевозчик не взимает плату за пользование услугой доступа к сети, сообщает ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.

# общество # Hi-Tech # Интернет

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