С января 2011 года белорусы смогут бесплатно пользоваться интернетом в маршрутках

Система будет реализована на основе технологии 3G. «Интернет-такси» должны начать работу в тестовом режиме уже в январе 2011 года. Планируется, что первые такие маршрутки появятся в Минске, Витебске, а также на междугородних маршрутах.
При этом, пассажиры не должны будут проходить идентификацию, как это сейчас происходит в интернет-кафе: маршрутка не может рассматриваться как пункт коллективного пользования, особенно если перевозчик не взимает плату за пользование услугой доступа к сети, сообщает ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.