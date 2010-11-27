С января 2011 года белорусы смогут бесплатно пользоваться интернетом в маршрутках

Планируется, что подобная услуга станет доступной на безвозмездной основе.

Система будет реализована на основе технологии 3G. «Интернет-такси» должны начать работу в тестовом режиме уже в январе 2011 года. Планируется, что первые такие маршрутки появятся в Минске, Витебске, а также на междугородних маршрутах.