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Трудные подростки внесли свой вклад в благоустройство Минска

27 ноября 2010 13:21
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Они сделали первый значимый поступок из трёх в своей жизни —посадили дерево.

Сотрудники отдела внутренних дел сажали клёны. Вместе с трудными подростками работа спорилась без спора. Когда-то пойманные на месте преступления делали доброе дело с большим удовольствием. 7 клёнов будут шуметь на набережной Свислочи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, с середины октября в столице стало больше на 11 тысяч деревьев. Но эти клёны будут особенными.

Екатерина Лисовская, старший инспектор группы информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:
Всё доброе, что они делают, они обязательно запомнят и будут ценить. Особенно то, что посадили дерево.

# общество

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