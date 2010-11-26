Опрос СТВ на улицах Минска: Как вам выступившие кандидаты в Президенты?

«Прайм-тайм для всех». Можно сказать, под таким девизом проходят эти выборы. В самое выгодное время – теле- и радиовыступления кандидатов в Президенты. Плюс теледебаты. Времени достаточно, чтобы рассказать о себе, о стране, тем более о собственной предвыборной программе.

С понедельника стартовали телевыступления кандидатов на высший пост страны. Смотрели с большим интересом. Особенно, когда выступление финишировало только начавшись. Текста предвыборной речи кандидату хватило едва ли на семь минут. Краткость зрители оценили.

Жительница Минска:

И смотреть не хочу больше.

Житель Минска:

Читать не умеет. Читает по слогам. Ну разве это кандидат в Президенты?

Полчаса в прямом эфире. Говорили много, но порой, казалось, о старом. К примеру, в предвыборной программе кандидат сделал новую ставку на инвестиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А ведь именно они – одно из главных направлений социально-экономического развития страны в последние годы. И не о них ли недавно говорили во Франкфурте-на-Майне? Напомним, там прошел далеко не первый белорусский инвестиционный форум.

Жительница Минска:

Такое ощущение, что они не владеют вопросом, о котором говорят. Что значит «я буду поднимать зарплаты». А с чего он их будет поднимать? Это непонятно. То есть, вопросами экономики они вообще не владеют.



Жительница Минска:

Хотелось бы больше оригинальности от кандидатов, новых решений, а не повторять то, что уже в настоящий момент внедряется.

Житель Минска:

Если они станут Президентами, за счет чего будут кормить страну, какие у них конкретные программы? Нет у них этих программ.

Разделить страну на 23 области и уменьшить при этом количество чиновников – такое предложение тоже не вызвало восторга.

Житель Минска:

Я считаю, что, несмотря на все трудности и кризис, наша страна достойно из него вышла только потому, что у нас мощный госаппарат, который крепко держит наше государство.

Встречаться с избирателями никто не запрещает – встречайся. Мест предостаточно. Мингорисполком разрешил кандидатам проводить пикеты в любых пригодных для этого местах. За небольшим исключением. Но некоторые кандидаты все ровно назначили сбор на Октябрьской площади. А ведь место встречи изначально было в списке мест, ограниченных для агитаций. За что боролись? Кандидатам прокуратура вынесла предупреждение.

Жительница Минска:

Правильно сделали, что им дали предупреждение. Зачем выходить на площадь. Оскорблять людей, друг друга оскорблять.

Один из кандидатов и вовсе решил присоединится к большому молодежному марафону «Сделай свой выбор». Его инициаторы – активисты БРСМ. Плюсы большого скопления молодежи явно не сыграли на пользу. Ни рупор, ни агитки, и даже красноречивые призывы кандидата в Президенты голосовать именно за него так и не смогли воодушевить молодежь. Делегации пришлось просто уйти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вторая встреча с избирателями прошла уже в зале заседаний предприятия. Просторный зал и аудитория. Но многие стали уходить не дождавшись окончания предвыборного спича.

Жительница Минска:

Допустим, я уже сделала свой выбор. Я знаю за кого голосовать буду.

Что точно бросилось в глаза, так это заявленные кандидатами доходы. Ведь у некоторых они нулевые. Изучив цифры, многие засомневались в честности.

Житель Минска:

Очевидно, у человека доход есть. Вряд ли он может заниматься деятельностью, не получая ничего.

Жительница Минска:

Людям, у которых нет за спиной каких-то дел, я не верю.

Время – деньги. Тратить его на разговоры о миллионе новых рабочих мест не собираются.

Житель Минска:

Это только предложение, а мы видим наяву. У нас колхозы работают, заводы работают.