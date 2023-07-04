«Урожайность озимого ячменя всегда больше!» В Слонимском районе началась уборка зерновых

Новости Беларуси. В Беларуси началась уборка озимых зерновых. Уже пройдено более 5 тысяч гектаров с ячменем. Намолочено свыше 23,5 тысячи тонн. Средняя урожайность приближается к 45 центнерам с гектара. Постепенно хозяйства страны включаются в уборочную кампанию и отмечают, что именно озимый ячмень лучше всех перенес засуху. Так, в сельхозпредприятиях Слонимского района с обряда «Зажинки» по давней белорусской традиции началась жатва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От верных решений к высокому урожаю – репортаж Галины Буро.

На рукоятках серпов ленты, чтобы руки не уставали жать. Так делали наши предки: песнями рассказывали о трудолюбии хлеборобов, просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю, с молитвой зажинали первый сноп – его принято хранить как оберег. Именно с этого древнейшего земледельческого обряда «Зажинки» в Слонимском районе и сейчас начинают уборочную. Это команда «на старт».

Галина Буро, корреспондент:

У обряда есть своя магия: говорят, после него нива становится плодороднее, а колос быстрее наливается и созревает. Только после «Зажинок» полевые лайнеры могут выходить. В сельхозпредприятии «Имени Дзержинского» работает сразу 12 комбайнов.

В караване техники – комбайн семейного экипажа Крупко. Екатерина в летний отпуск меняет передник повара в школьной столовой на униформу помощника комбайнера. Пока двое детей на попечении бабушки, супруги приносят пользу как бюджету семьи, так и страны. Брачные узы только в плюс.

Екатерина Крупко, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Имени Дзержинского»:

Будет 11 лет вместе. Четыре года вот работаем уже. Как бы тяжело не было, взаимопонимание есть.

Николай Крупко, комбайнер сельхозпредприятия «Имени Дзержинского:

Жена поддержит, как никто другой, понимает с полуслова.

Прошлогоднюю планку намолота хотят побить в этом сезоне. Потому уборка до самого заката, пока погода благоволит.

– Сегодня, думаю, процентов 16-17 %, больше влажность не будет.

– Самое то.

– Самое то!

А значит, готовность на все сто процентов: зерна озимого ячменя крупные, колос легко растирается ладонями. Урожайность даже выше прошлогодней – 60 центнеров с гектара. И это несмотря на серьезную засуху. Аграрии говорят: результат не случайность, а уже закономерность.

Анатолий Шейко, директор сельхозпредприятия «Имени Дзержинского»:

В связи с нашими климатическими условиями. Вот я уже 13 лет руководителем. То засуха нас подводит, то она в июне, то в мае, и вот так она. Озимый ячмень, по крайней мере, с яровым сравнивая, последние три года замечаю: урожайность озимого ячменя всегда больше. И он уже становится и по своим кормовым качествам почти одинаково, что яровой ячмень. Хороший урожай, на этот год, я считаю, даже прекрасный, для нашего хозяйства.

Потому в сельхозпредприятии «Имени Дзержинского» в 2023 году практически вдвое увеличили площади под озимый ячмень, на следующий сезон под сев культуры запланировали и вовсе полтысячи гектаров. По такому пути идет весь Слонимский район. Это еще и поручение Президента, который понимал, что культура перспективная. Скептиков было немало, ведь на первых порах селекции озимый ячмень результатами не блистал, но ученые смогли довести сорта до нужных показателей.

Виталий Юровский, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Слонимского райисполкома:

У нас были раньше почти в каждом хозяйстве старенькие фермы, свинокомплексы, и существовала проблема в том, что не хватало фуража, поэтому в 2008 году были завезены первые семена озимого ячменя. К уровню 2022 года у нас уборочная площадь озимого ячменя увеличилась на полтысячи гектаров, то есть, район полностью и безапелляционно выполнил поручение главы государства насчет увеличения в структуре озимого клина, озимого ячменя. Озимый ячмень в последние годы подтвердил, что эта культура очень эффективная в условиях меняющегося климата.