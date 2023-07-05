Мастер-класс по граффити организовали для школьников в Крупках

Новости Беларуси. Выставки, тренинги и перформансы. Крупская художественная галерея имени Бориса Аракчеева представляет культурно-образовательную площадку, посвященную Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для школьников и молодежи – мастер-классы с известными художниками из Крупского района и столицы. Также в программе музыкальные вечера и интерактивно-познавательные игры. Например, «Увлекательная археология». Юное поколение ближе знакомится с традициями, обычаями и увлечениями жителей древних поселений на территории района.

Христина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б.В. Аракчеева:

Это площадка для реализации творческих возможностей ребят, молодежи, а также развития интеллектуальных способностей детей. Пользуется популярностью этим летом мастер-класс по граффити нашего талантливого крупчанина Юрия Телеша. Мы организовали мастер-класс, где ребята с нашим граффитистом создали великолепную работу, называется она «Крупки. Прошлое, настоящее».