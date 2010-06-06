Умер бывший председатель Мингорисполкома Михаил Павлов

С именем Михаила Яковлевича связаны, пожалуй, самые яркие страницы новейшей истории Минска.

Во главе городской администрации Михаил Павлов стоял с 2000 года. И к благоустройству города, который по сути стал для него практически родным, — хоть и родился Михаил Яковлевич в Могилевской области, Павлов относился особенно лично.

Среди самых известных проектов — восстановление Минской ратуши, работа по развитию исторического центра, реконструкция площади Независимости и Национального театра оперы и балета, строительство метро, студенческой деревни и возведение уникальных объектов — Национальной библиотеки, комплекса «Минск-арена».

За большой вклад в развитие города и страны Михаил Павлов не единожды был удостоен государственных наград, в этом году он награжден орденом Отечества III степени. Были и другие награды — любовь горожан и мировое признание Минска одним из самых чистых, красивых и благоустроенных городов.

Михаил Павлов оставил пост столичного градоначальника год назад по состоянию здоровья. Скончался Михаил Яковлевич на пятьдесят девятом году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семье покойного. Глава государства также дал поручение по организации похорон и оказанию необходимого содействия родным и близким Михаила Павлова.