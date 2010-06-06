В Латвии продолжается политика закрытия учебных заведений в рамках реформы образования

Нынешний учебный год может стать последним для некоторых общеобразовательных школ в Латвии. Депутаты Рижского сейма продолжили политику сокращения учебных заведений в рамках реформы образования. Одни ссылаются на непростую демографическую ситуацию, другие — на экономический кризис.

История большого общеобразовательного вопроса в маленькой Латвии длится уже 12 лет. В 1998 году депутаты приняли новый закон, по которому учить школы должны только на государственном языке. И это при том, что 96 % процентов населения владеют русским, а 30% — на тот момент на нем обучались. Цивилизованные волнения внесли коррективы. В результате, сегодня соотношение латышкого к русскому – 60% против 40%. Такая пропорция исключительно на совести педагогов коммерческих школ.

Яков Плинер, доктор педагогических наук, председатель «За права человека в единой Латвии»:

В Латвии деньги следуют за учеником. Демографическая ситуация ужасна, детей становится меньше, смертность превышает рождаемость на 12 тысяч человек в год. Школам не хватает денег и под красивым названием «оптимизация» происходит закрытие школ.

Процесс реорганизации школ продолжил реформу образования. Только в прошлом году Латвия, по требованию депутатов, лишилась половины общеобразовательных заведений. В черном списке этого года пока шесть школ. Пять из них с отсрочкой приговора. На тот случай, если руководство подаст предложения о том, как избежать ликвидации.

Ирина Фролова, директор рижского среднего общеобразовательного учреждения № 74:

Очень обидно, когда бьешься за каждого ребенка, а тут такие вещи. Я уже готова к тому, что будет, то будет. Когда в 1994 году закрыли школу, в которой я работала — это был гром среди ясного неба.

Причины сокращения школ учителя видят в ухудшении демографической ситуации. Если раньше в классах было по три параллели, в этом году - по одной. Главный аргумент депутатов — в условиях непростой экономической ситуации нужно сокращать траты на образование.

Ирина Фролова, директор рижского среднего общеобразовательного учреждения № 74:

По закону школу информируют о закрытии, учитель должен понимать, что его уволят. Но когда он на каникулах, его вызывают и говорят «до свидания» — это непорядок.

Оставшиеся без работы учителя изменили цифры статистики. Сегодня в Латвии уже каждый четвертый трудоспособный специалист находится дома. А молодые кадры еще со школьной скамьи думают как уехать в другие страны на заработки.

Лидия Кириллова, преподаватель рижского среднего общеобразовательного учреждения № 74:

Ребята уезжают в Норвегию, Австрию. Класс, где я работаю, собирается поступать в Россию.

Пока кипят школьные страсти, в детских садах Риги кипят нервы родителей. На то, чтобы пересчитать всех детей чиновники дали всего один месяц.

В детских садах решили не ждать осени. Детей здесь считают, чтобы оптимизировать очередь. Желающих посещать дошкольные заведения с каждым годом все больше. Выходит, что с демографией в Латвии пока все в порядке. Проблема только в наличии мест. Их занимают те, кто сейчас временно без работы. И находится дома с ребенком.

Лариса Гадалова, заведующая рижским детским дошкольным учреждением №241:

Родители не хотят терять место в детском садике, где-то они хитрят — не отказываются. Когда нет денег — держат ребенка дома. В этом году посещаемость в зимние месяцы упала.

Пока депутаты экономят на действенных решениях, кризис основательно поглощает систему образования. И спасти ситуацию могут разве что сами родители.