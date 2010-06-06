Белорусские мелиораторы контролируют свою работу из космоса

Мелиораторы отмечают сегодня профессиональный праздник.

Большая вода, непроходимые болота... Как сделать так, чтобы этот ресурс был на благо человека? Разрешить эту природную дилемму — задача мелиораторов.

Люди на болоте — так было на Полесье век назад. Полешуки спасались от воды брусьями, пасут коров, пока мелиораторы не превратили топи в плодородные земли. Правда, коррективы внесли 90-е годы. В наследство от тех времен достались заросшие каналы, заброшенные системы.

Ошибки прошлого взялись исправить сегодняшние мелиораторы. Они уверены, что у этих земель большое будущее. На это не раз указывал и Президент Александр Лукашенко.

Специалисты подсчитали: картофельный, овощной и мясомолочный потенциал за пять лет можно увеличить как минимум в полтора раза. Открыть второе дыхание мелиорированных земель — задача номер один.

Владимир Евпак, заместитель директора Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Задача мелиораторов касательно земель, облагороженных несколько десятилетий назад, — обеспечить их техническое состояние для эффективного использования в сельском хозяйстве.

2,9 млн гектаров на 1 января 2010 года требует реконструкции мелиоративной системы на площади 512 тысяч.

Европа свои заболоченные земли освоила в начале прошлого века. Болотных массивов сегодня нет ни в Голландии, ни в Польше, ни в северной Германии... Там все благоустроено. Уникальные «легкие Европы» в Беларуси обязательно сохранят. По-новому мелиораторы осушат лишь 10 га болот по просьбе аграриев Витебской и Брестской областей.

Николай Вахонин, директор института мелиорации Национальной академии наук Республики Беларусь:

В Беларуси много заказников. Мелиораторы на них никогда не претендовали и не претендуют. 2,9 млн гектаров достаточно для сегодняшнего аграрного производства.

В планах — оградить Полесский регион от большой воды. Здесь построят дополнительные дамбы. Все по последнему слову техники. Современные мелиораторы ход работ мониторят по снимкам из космоса. Создали электронную книгу исследований. Внедряют передовые технологии и подсчитывают экономический эффект.

Программа предполагает создание современной инфраструктуры туристической индустрии, завязанной на уникальности природе Припяти. За всем этим — огромные возможности для развития всего региона.

Анастасия Корниенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.