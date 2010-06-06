Круговорот проблем в природе местной власти: результаты работы межведомственных групп

Гродненская область. Четверг. День. Время приёма межведомственной рабочей группы вообще-то до двух. Но в коридоре ещё человек двадцать. Оставить их проблемы без обсуждения – нельзя. А потому графики приёма, расписанные на бумаге, обычно не похожи на реальные.

Хотя опыт показывает: многие вопросы, которые раньше не решил исполком – не сможет решить и группа проверяющих. Некоторые из них просто незаконны, другие вообще лежат скорее в судебной плоскости. Это когда и жалобщик, и местная власть обвиняют друг друга в том, что проверяющие уже ну никак не проверят.

Результаты недоговорок – бракованный фундамент и вытрепанные нервы у всех. А вот в кабинет заходит целая делегация. Все члены жилищного кооператива. Их дом в Жировичах сдали год назад. С большими нарушениями.

Но первая письменная жалоба в строительное управление поступила только в конце этого мая. Это после такого проверяющие констатируют – у нас на местах только две проблемы: либо человек и организации мало общаются, либо общаются, но верят друг другу на слово.

Директор СУ достаёт из кармана то самое письмо и начинает перечислять:

На чердаке устранить крупные щели, заделать дыры, закрутить конёк на

крыше…

Мол, это всё устраним в ближайшие дни. Самая серьёзная проблема – вечно затопленный подвал. Но это – не к нему. Строители же не могут сказать, почему так происходит и уверяют, что все сделали по проекту.

Дальше директор СУ рассказал, как этот дом влетел ему в копеечку, т.е. в убытки, и как жильцам нужно было обратиться к нему раньше. Письменно. Но тут появился жилец, который сказал, что обращался устно, ко всем властям. Но его просто игнорировали и приезжали из Гродно, но посмотрели, хлопнули дверями и уехали.

Дальше – больше. Идём в подъезд. И оказывается, что стены в доме строители штукатурили не под крышей дома своего. Просто крыши тогда ещё не было. Крыши не было, а они положили минеральную вату, шли дожди, минеральная вата намокла. Они взяли и заштукатурили это дело. Строители оправдываются, что лестничные клетки не обогреваются. А причем тут обогрев, если минеральная вата мокрая?

Идём выше. И вот, всё как было. В реальном времени:

Вот это стена и вот у меня уже пошла плесень в квартире. Вот стена видите?! Вон угол какой и всё под обоями. Ваши предположения, почему такое может происходить? Устранять надо, что я могу сказать. Вопрос мой как журналиста, почему тогда раньше вы не могли найти общий язык, пока я вас не привела. Я не спорю, но вы мне эту плесень сегодня показали первый раз. А комиссия была из Гродно, проектанты были, местный УКС. А как устранять будем, я не знаю или чтоб ущерб возмещали. Будем персонально с вами разговаривать разбираться.

Директор после этого быстро удалился, а жилец показал нам ещё кое-что скрытое от всеобщего глаза. Вода с крыши уже давно вымывает землю из под дома, так что у жильцов от всей этой истории и правда почва из под ног уходит.

Сергей Мышковец, руководитель межведомственной рабочей группы по Гродненской области:

Абсолютное большинство вопросов требуют проверки, причём проверки специалистов, поэтому все обращения берутся на контроль Администрации Президента в обязательном порядке, чтобы вышестоящему исполкому или предприятию дать разобраться сразу либо как то перспективно наметить план по устранению моментов и недостатков и обязательно сообщить в Администрацию Президента, чтобы была возможность проконтролировать какая ситуация как всё устранено или какая ситуация на данный момент.

В том, что некоторые вопросы быстро не снимешь - на неделе убедились и наши корреспонденты. Их хоть и не так много — но зато в каждой области. Вот в Могилёвской, к примеру, без воды осталась целая деревня. Виноваты прошлогодние ливни — после которых колодцы подтопило грунтовыми водами. У жителей было несколько вариантов — ездить за водой в соседнюю деревню, зимой топить снег, весной собирать дождевую воду. Местные власти обещали к концу этого года провести в деревню водопровод. Но жители не верят. Ведь зимой им даже воду никто не подвозил! Почему? Чиновники говорят, заявки не было.

Валентин Соловей, председатель могилевского районного совета депутатов:

Если бы вопрос встал об организации подвоза воды он был бы организован. Но так вопрос не стоял. И люди молчали.

Елена Михаленко, член межведомственной рабочей группы по Могилевской области:

Оставить их без воды-- это просто безобразие со стороны органов местной власти.

Возвращаемся всё в ту же Гродненскую область. В Слонимском райисполкоме всё ещё идёт приём граждан. Параллельно можно заполнить анкету и бросить в специальную урну. Если нет возможности прийти в исполком — можно просто позвонить на горячую линию. В середине дня проверяющие разделяются на несколько групп и выезжают на места. Проверять факты.

Во время масштабных проверок по стране уже даже появилась традиция. Всюду, где ступает нога проверяющего, тут же появляются сотрудники служб, которые проблему призваны были решить. Вот и здесь начальник дорожно-эксплуатационной службы уверяет: если бы, то уже давно бы. Правда и сам жалобщик с ним соглашается.

Итог всему действу подводит член межведомственной группы Руслан Машковский:

Мы должны упреждать все сигналы жалобы. Надо лучше стараться.

И тут вдруг выясняется, что есть ещё кое-что по профилю ЖКХ. Но на это горожане пока не жаловались:

Здесь два моста, есть ливнёвая канализация, но она выведена просто по тротуарам во двор и людьми вырыта канавка, чтобы ей куда то было деваться вот туалет эти нечистоты попадают куда угодно летом. Еесли большие дожди тут заливает по самый фундамент

Проблему пытаются решить на месте. Но есть вопросы, а именно, некуда воде стекать.

Такие жалобы сходу - приравниваются к звонку на горячую линию. Т.е. этот вопрос тоже возьмут под контроль в Администрации Президента. Правда решить его просто вряд ли удастся. Ведь стекать воде больше некуда, а значит корень проблемы ещё в тех далёких годах, когда участок под жильё выделили, а о близости мостов — не подумали...

А эти люди и правда на болоте. В частном секторе Светлогорска выделили земельные участки нуждающимся. Правда, нуждаются они теперь ещё больше. У кого вода в подвале, у кого стена обвалилась, у кого деньги просто уходят в песок — только так рядом с домом становится суше. Зачем было распределять непригодные для строительства участки, начальник землеустроительной службы пояснить так и не смог: И ничего не смог прокомментировать. Но разбираться со всем этим теперь придётся уже не на районном уровне.

Виктор Голованов, руководитель межведомственной рабочей группы по Могилевской области:

Если землеустроительные службы выдали участок под застройку, то они должны были проконтролировать и безопасность такого строительства там.

В Минской области есть случай похожий на Светлогорский. Только участков на бывшем полигоне в Колодищах людям выдали больше трёх тысяч. Начиная с 1995 года, этим занимались все председатели сельского исполкома, коих за последние 15 лет тут сменилось аж семь. И всё бы хорошо — только ни электричества, ни водопровода, ни дорог здесь нет до сих пор. Выделили так много участков, чтобы уменьшить очередь нуждающихся и поставить галочку. Столбы поставили, а проводов как не было, так и нет. Как там вести стройку, не понятно. У людей стимула строиться нет.

Игорь Ломоносов — член рабочей группы по проверке работы структур ЖКХ с обращениями граждан:

Вот пример: столбы поставлены, проводов нет. Как здесь вести стройку? Свой генератор запитываться, у людей стимул строиться? Если даже построиться — электричества нет, газа нет, отапливать его не в состоянии, дом будет приходить в запустение, с одной стороны не выделяются средства на инженерные сети, потому что не сдаются дома, а дома не сдаются и не строятся потому что нет инженерных сетей.

Круговорот проблем в природе местной власти проверяющие изучают тщательно. Сначала определяют круг проблем. Мусор не вывозят — а он строительный и его много. Грейдер на центральной дороге точно побывал в начале недели — тогда сюда впервые нагрянула проверка. А без проверок спецмашина здесь почти не появляется. И плюс к этому ещё вот такие «мелочи», как свалившиеся столбы.

Пообщавшись уже который раз с местными жителями, проверяющий не услышал ничего позитивно нового ни про воду, ни про электричество. Жители говорят, что когда платят за землю, постоянно спрашивают, когда все будет. Но там конкретно ничего не говорят.

И снова отправился в сельский исполком. К председателю, который на своей должности всего две недели.

Сергей Жолуд, председатель колодищанского сельского исполнительного комитета:

Дорога не то что плохое состояние она на половине полигона отсутствует даже направление там уже выросли берёзы... и сумма та затрат которая для освоения она просто огромная.

Оказывается, вводить участки изначально нужно было по очередям — так профинансировать все коммуникации было бы безусловно проще. Но с прошлых председателей спросу сейчас мало. Хотя понять можно и людей, которые, вложив в дома деньги, жить в них не могут, и нынешнего председателя, который из кармана огромные деньги не достанет. Да и основания-то у него какие? Ведь большинство хозяев этих домов в Колодищах не зарегистрированы. Их нет в списках, а значит, нет и расчёта на них в бюджете.

Сергей Жолуд, председатель колодищанского сельского исполнительного комитета:

Те дома, которые грейдируются, он пришёл, прописался мы знаем что он наш можно к нему пустить грейдер он наш он здесь на балансе, а те кто не зарегистрировался не живёт даже нельзя сказать, что он наш.

Сразу после завершения проверки разбираться с ситуацией будет не только район, но и область, и профильные министерства. Чтобы при следующем приезде в посёлок проверки ни местные жители, ни местная власть не сели в лужу.