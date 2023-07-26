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Уголовное дело о нападении на сотрудников белорусского посольства в Лондоне направлено в суд

26 июля 2023 13:39
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Новости Беларуси. Уголовное дело о нападении на сотрудников нашего посольства в Великобритании направлено в суд. Четверо белорусов обвиняются в разжигании социальной вражды и розни, умышленном повреждении имущества, а двое из них – в насилии в отношении должностных лиц, выполнявших служебные обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уголовное дело о нападении на сотрудников белорусского посольства в Лондоне направлено в суд-1

Согласно материалам дела, в декабре 2021 года обвиняемые, будучи в нетрезвом состоянии, установили перед посольством Беларуси в Лондоне оскорбительную инсталляцию и забросали фасад здания яйцами. Оказавшихся на месте происшествия сотрудников диппредставительства злоумышленники избили.

Уголовное дело о нападении на сотрудников белорусского посольства в Лондоне направлено в суд-4

Кроме того, фигуранты снимали все это на видео, а после выложили его в Сеть. В Генпрокуратуре сообщили, что на имущество обвиняемых наложен арест.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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