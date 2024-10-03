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Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей

03 октября 2024 07:35
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Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей -1

Александр Меженный, ведущий:
Оля, как у тебя с везением по жизни? Подвозят тебя?

Ольга Бурлакова, ведущая:
Подвозят. Ты про удачу?

Александр Меженный:
Да, часто выигрываешь что-нибудь в лотерею?

Ольга Бурлакова:
Я ничего не выигрываю, наверное, потому что не играю. Но считаю, что я такой средней везучести. Возможно, но, как и любому человеку, всегда же хочется большего. Поэтому я думаю, что могло быть и лучше, но неплохо.

Юрий Царев, ведущий:
Вот и Виктория из Могилева до последнего времени так думала, но все равно принимала участие в игре от «Санты». И последний розыгрыш главных призов в корне изменил мнение. Она выиграла 30 тысяч рублей. Представляете себе?

Ольга Бурлакова:
Так, говори скорее, что надо делать, чтобы выиграть?

Юрий Царев:
Надо в магазин «Санта» как можно чаще приходить. А вообще, внимательно на экран посмотри, там все расскажут.

Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей -3

Вы получите 30 тысяч рублей! 30 тысяч ваши!
– Серьезно?

Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей -5

Виктория, г. Могилев:
Меня зовут Виктория. Я из Могилева. Муж сказал: не поверю, пока не увижу. Мне повезло очень. Крупно повезло.

Александр Меженный:
30 тысяч – это много? Как вы считаете?

Виктория:
Я, наверное, еще не поняла, сколько это. Я просто покупала продукцию. Даже на момент выигрыша не понимала, какие суммы разыгрываются. Пока не верится.

Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей -7

Александр Меженный:
Не верится? Ну так посмотрите на эту цифру. 30 тысяч рублей от «Санта», они ваши.

Виктория:
Покупайте продукцию в магазине Санта, зарабатывайте коды, победа вас найдет.

*На правах рекламы.

# Реклама # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв

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