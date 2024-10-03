Удача с «Сантой»! Могилевчанка выиграла 30 тысяч рублей

Александр Меженный, ведущий:
Оля, как у тебя с везением по жизни? Подвозят тебя?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Подвозят. Ты про удачу?
Александр Меженный:
Да, часто выигрываешь что-нибудь в лотерею?
Ольга Бурлакова:
Я ничего не выигрываю, наверное, потому что не играю. Но считаю, что я такой средней везучести. Возможно, но, как и любому человеку, всегда же хочется большего. Поэтому я думаю, что могло быть и лучше, но неплохо.
Юрий Царев, ведущий:
Вот и Виктория из Могилева до последнего времени так думала, но все равно принимала участие в игре от «Санты». И последний розыгрыш главных призов в корне изменил мнение. Она выиграла 30 тысяч рублей. Представляете себе?
Ольга Бурлакова:
Так, говори скорее, что надо делать, чтобы выиграть?
Юрий Царев:
Надо в магазин «Санта» как можно чаще приходить. А вообще, внимательно на экран посмотри, там все расскажут.