Ученые Беларуси и Латвии совместно исследуют экологическую ситуацию в акватории Балтийского моря

На дне моря сохранились контейнеры с отравляющими веществами времен Первой и Второй мировых войн. Находясь в воде долгие годы, эти емкости под воздействием коррозии могли дать течь. С помощью уникальных лазерных локаторов, созданных в Институте физики Национальной академии Наук, ученые намерены определить есть ли утечка вредных веществ и выявить сферу их распространения.



К слову, Беларусь входит в Европейскую лидарную сеть. Данные о состоянии атмосферы в стране заносятся в Европейскую базу данных. Сопоставляя сведения об атмосфере из различных государств, ученые могут делать более точные прогнозы изменения климата и экологической обстановки в европейском регионе, устанавливать причины отрицательного влияния промышленной деятельности на окружающую среду.