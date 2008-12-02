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Ученые Беларуси и Латвии совместно исследуют экологическую ситуацию в акватории Балтийского моря

02 декабря 2008 11:41
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На дне моря сохранились контейнеры с отравляющими веществами времен Первой и Второй мировых войн. Находясь в воде долгие годы, эти емкости под воздействием коррозии могли дать течь. С помощью уникальных лазерных локаторов, созданных в Институте физики Национальной академии Наук, ученые намерены определить есть ли утечка вредных веществ и выявить сферу их распространения.

К слову, Беларусь входит в Европейскую лидарную сеть. Данные о состоянии атмосферы в стране заносятся в Европейскую базу данных. Сопоставляя сведения об атмосфере из различных государств, ученые могут делать более точные прогнозы изменения климата и экологической обстановки в европейском регионе, устанавливать причины отрицательного влияния промышленной деятельности на окружающую среду.
# общество # Экология

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