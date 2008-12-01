На совещании в Мингорисполкоме подняли тему технического обслуживания автомобилей минчан

В течение декабря соответствующие службы должны привести в порядок. Пока цифры налоговой инспекции не утешают – из 100 новоиспеченных СТО в Минске 85% не соответствуют нормативным показателям. Однако автовладельцев печальные цифры не останавливают.

С санкциями на проверку налоговой инспекции – владелец этого Шиномонтажа знакомится долго. Хотя оснований для проверок в упор не видит. Свое частное унитарное предприятие еще не запустил в работу. А деньги новоиспеченный директор уже начал зарабатывать - отходя от кассы. В гараже – с десяток машин. Инспектора уверяет, что принадлежат друзьям.

Как выяснилось позже – документы на руках оказались далеко не на все машины. Недорогой ремонт без уплаты налогов – теперь не только тема этого гаража, но и целая тенденция в бизнесе технического обслуживания авто.

Китайские запчасти и слесарь-самоучка. Громкие слова многих минских СТО обычно для водителей ничем хорошим не заканчивается. Но уже к январю городские власти постараются улучшить ситуацию. Подобным шарашкиным конторам придется притормозить.

Несмотря на все минусы гаражного обслуживания минчане продолжают привозить неисправные авто на такие СТО. В погоне не столько за качеством, сколько за низкой ценой.

Автовладельцев не останавливает даже статистика. Только за текущий год количество СТО выросло на 100. При этом в налоговой инспекции отмечают - 85% из них так называемые "шарашкины конторы". Только за прошедший месяц около 10 так называемых станций технического обслуживания лишены лицензий.

Желание владельцев чинить свои автомобили там, где хочется, - учитывается. Но если шарашкиным конторам и быть, то в надлежащем состоянии. Пока ситуация не измениться – владельцам гаражей заполнять акты.

