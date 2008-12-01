В Малорите Брестской области ходят в детский сад, в котором идет капитальный ремонт

Там уже несколько месяцев меняют кровлю. По документам, строительные работы должны были завершить еще летом.

40 малышей, несмотря на капитальный ремонт, посещают учреждение. Воспитатели этого детского сада теперь с особым трепетом следят за прогнозами синоптиков. Ведь если дождь на дворе, вода и в помещениях. Ремонт кровли должны были завершить еще в августе. Но воз и ныне там. Прокуратура выявила целый ряд нарушений. К тому же стоимость строительных работ завысили на 200 миллионов рублей.

Под сомнением и прочность кровли. Ее обычно укрепляют монолитом. Здесь же использовали менее прочный материал - пустотный кирпич. На первом этаже, несмотря на ремонт, учатся дети – 40 малышей. Воспитатели взяли на себя ответственность. А как иначе. В Малорите всего 6 садов – два из них закрыты на ремонт. Остальные разместить всех желающих не в силах.

Анатолий Захарчук с женой работают посменно. Есть возможность хоть как-то присмотреть за ребенком. 4-летнему Коле такая ситуация тоже не по душе. В отношении подрядчика строительных работ прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело. От каких-либо комментариев там на данный момент отказываются.

