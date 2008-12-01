Польша ввела ограничения на ввоз алкоголя и табачных изделий на свою территорию

Согласно изменённым правилам провезти можно не больше двух пачек сигарет и одного литра алкоголя. А вот лимит ввозимого увеличен в три раза. В приграничных изменениях разбирался наш корреспондент.

Сегодня на таможенном пункте пропуска Брузги количество желающих посетить соседнюю Польшу значительно уменьшилось. Причина – введение новых правил, ограничивающих ввоз в соседнюю республику сигарет и алкоголя. Первое время люди выжидают, насколько строго польские таможенники будут контролировать соблюдение новых правил.

Пересечь границу за пять минут. Ещё несколько недель назад это казалось нереальным. Сегодня отсутствие автомобилей таможенники объясняют просто - правила ввоза стали другими. О своём решении польские власти предупредили заранее. Неудел оказались те, кто зарабатывал на сигаретах и спиртном.

Новые ограничения действуют только при въезде в Польшу. Правила ввоза этих же товаров к нам не изменились. Как и прежде, за блок сигарет и два литра крепкого алкоголя отчитываться на белорусской границе не придётся. А вот решение польской стороны вызвало неоднозначную реакцию.

Рождественский подарок водителям-дальнобойщикам. Заметно увеличился лимит ввозимого топлива. Правда, польским дальнобойщикам этого оказалось недостаточно. В знак протеста они даже пригрозили забастовкой.

Впрочем, нововведения никак не повлияли на работу пунктов пропуска. Оформляют документы в обычном режиме. И уже в ближайшие дни желающих пересечь границу как с одной, так и с другой стороны будет значительно больше.

