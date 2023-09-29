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У Заславля появились два российских города-побратима

29 сентября 2023 10:42
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Новости Беларуси. Форум городов-побратимов сегодня является активной формой содействия сотрудничеству Беларуси и России в ключевых сферах, а формат взаимодействия играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов Союзного государства. Это отметил Александр Лукашенко, приветствуя участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Заславля появились два российских города-побратима-1

В 2023 году к работе форума присоединились представители более 90 белорусских и российских городов. От слов сразу перешли к делу. Подписано пять новых соглашений о сотрудничестве. Новый статус «побратимы» теперь носят Могилев и Ярославль, Орша и Смоленск, Лунинец и Новое Девяткино. А Заславль обрел сразу двух партнеров – это Ялта и Котельники Московской области.

У Заславля появились два российских города-побратима-4

Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:
Привлекает прежде всего развитие туристической деятельности, развитие туризма как в Ялте, так и в Заславле. Представить Республику Беларусь в Крыму, потому что Заславль – один из древнейших городов республики. И мы сегодня подписываем договор с городским округом Котельники Московской области, городом, который быстро и динамично развивается. Думаю, что у нас развитие будет не только в культурно-деловом стиле, но еще и в экономической составляющей.

У Заславля появились два российских города-побратима-7

Обсуждение партнерства продолжилось на тематических площадках, где речь шла об экономическом и технологическом сотрудничестве, объединении усилий в туризме, образовании и культуре. Белорусскому подходу побратимских связей между городами в 2023 году исполняется 25 лет.

# Беларусь-Россия # общество # Светлана Карташёва # Фотофакт

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