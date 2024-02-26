У этой пары 13 детей! Как государство помогает белорусам в создании семей?

Новости Беларуси. В Беларуси подготовили законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных семейных отношений. Сейчас инициатива проходит процедуру согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный прокурор Андрей Швед пояснил, что административная ответственность будет грозить и тем, кто призывает к добровольному отказу от рождения детей. Культ большой семьи должен стать стилем жизни белорусов – такой ориентир был намечен Президентом. Строительство жилья, предоставление льгот и, конечно же, признание заслуг в деле воспитания детей являются основой семейной политики государства. Помощь в построении крепких брачных союзов белорусам оказывает и церковь. Подробности – в репортаже Александры Ходюковой. Семья, в которой живет любовь. У Валентины и Владимира Вяловых 13 детей. В браке супруги почти четверть века. Признаются: крепкую семью им удалось построить благодаря уважению и бережному отношению друг к другу. Владимир работает водителем маршрутного такси, а Валентину называет мамой-профессионалом. Счастливые дети, вкусная еда, домашний уют – результат ее хлопот, подчеркивает супруг.

Валентина Вялова, многодетная мать:

Мы поддерживаем полностью слова Президента о том, что должны поддерживать многодетные семьи и культ должен быть многодетных семей. Не так, что у многих стереотип, если многодетные – значит неблагополучные. Наоборот. Многодетным семьям намного проще, дети добрее и более открыты. Владимир Вялов, многодетный отец:

Государство, спасибо, помогает: и адресная помощь, 50 % – учебники, бесплатное питание в школе. С использованием материнского капитала старшим, уже совершеннолетним, детям Вяловы помогли с жильем. Сегодня в Витебской области более 11 тысяч многодетных семей, ни одна из них не остается без государственной поддержки. Для сохранения традиций большой и дружной семьи в Беларуси прилагают немало усилий, ведь это одно из главных условий нашей демографической безопасности. Большую работу в этом направлении ведет и православная церковь, занимаясь духовным просвещением.

Александра Ходюкова, корреспондент:

Как строить отношения в браке? Как достичь гармонии в семье? Как научиться прощать? Ответы на важные вопросы ищут в Витебской духовной семинарии. Новый проект священника и психолога «Школа семьи ХХІ века» рассказывает о традиционных семейных ценностях, пути к счастливой супружеской жизни.

Организация школы семьи – совместная инициатива магистра богословия иерея Дионисия Андреева и православного психолога Инны Слуцкой. Беседуют наставники с теми, кто не может самостоятельно справиться с трудностями и нуждается в помощи для построения крепких семейных отношений. Во время лекций работает «свободный микрофон» – каждый может поделиться своим опытом и новыми знаниями.

Дионисий Андреев, проректор по воспитательной работе Витебской духовной семинарии:

Мы взяли направления православной антропологии. Там есть учения о человеке, исходя из качеств души, восемь страстей и восемь добродетелей. Таким образом, мы доходим до высшей темы – любовь и ненависть.

Инна Слуцкая, православный психолог:

Главное в семейных отношениях – уважение друг к другу, видеть человека, которому может быть больно, у которого есть свои страхи, переживания. Терпения набраться, потому что семейная жизнь – это путешествие. И на этом пути случаются болезни, неожиданная потеря работы, внеплановая беременность и кризисы. Если делать ставку на Бога, на понятие вечности, тогда можно преодолеть любой кризис и через этот кризис стать сильнее.