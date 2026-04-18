Коллектив Совета Министров наводит порядки на братской могиле советских воинов и партизан

Особое внимание сегодня, 18 апреля, уделяется благоустройству и приведению в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. На территории у братской могилы советских воинов и партизан в деревне Пятевщина сейчас работают представители аппарата Совмина во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент установлен в 1964 году на могиле 45 солдат, которые погибли в первые дни войны. К сожалению, известны имена только 27 героев: среди них рядовые, ефрейторы, сержанты, старшие командиры роты и капитан. Жители деревни до сих пор передают из уст в уста истории об их подвигах, бережно храня священную память.

В деревне у нас леса кругом. Партизанщина существовала очень долго и много. Поэтому зверствовали немцы сильно в деревне. Много сожгли домов, но не всю деревню, но было очень страшно.

А тут, на этой территории, как из Минска едете, по правой стороне, гаек называется. Это польское кладбище. А тут, сюда дальше, а по правой стороне была немецкая часть стояла. Вот и немец привез 8 или 9 человек, положил кювет и расстрелял их.

Традиция проведения субботников особое звучание приобрела в октябре 1944-го. Когда Минск лежал в руинах, на восстановление столицы вышли 30 тысяч человек. Они разбирали завалы, засыпали ямы и воронки. В наше время республиканский субботник стал настоящим символом государственности и новой традицией суверенной Беларуси.