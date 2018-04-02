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Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года

02 апреля 2018 15:24
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Новости Беларуси. Такое решение принял местный райисполком. Подъемное оборудование отслужило свой срок и не может больше эксплуатироваться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Впрочем, модернизация началась еще в 2017 году. Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновились 60 % лифтов. В 2018 году предполагают ускориться. Вопрос под пристальным контролем местной власти.

Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года-1

Алена Борода, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома:
Своевременная замена и модернизация лифтов, конечно, непосредственно связана с обепечением промышленной и общественной безопасности. Поэтому в Молодечненском районе разработан и реализуется план замены лифтов. В следующем году (с учетом отставания текущего года) будет заменено или модернизировано 40 лифтов.

Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года-4

Всего в районе почти 100 лифтов отработали срок службы. В соответствии с планом работ все они будут заменены до 2020 года.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Алена Борода

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