Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года
Новости Беларуси. Такое решение принял местный райисполком. Подъемное оборудование отслужило свой срок и не может больше эксплуатироваться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Впрочем, модернизация началась еще в 2017 году. Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновились 60 % лифтов. В 2018 году предполагают ускориться. Вопрос под пристальным контролем местной власти.
Алена Борода, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома:
Своевременная замена и модернизация лифтов, конечно, непосредственно связана с обепечением промышленной и общественной безопасности. Поэтому в Молодечненском районе разработан и реализуется план замены лифтов. В следующем году (с учетом отставания текущего года) будет заменено или модернизировано 40 лифтов.
Всего в районе почти 100 лифтов отработали срок службы. В соответствии с планом работ все они будут заменены до 2020 года.