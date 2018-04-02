Треть лифтов заменят в Молодечненском районе до 2020 года

Новости Беларуси. Такое решение принял местный райисполком. Подъемное оборудование отслужило свой срок и не может больше эксплуатироваться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Впрочем, модернизация началась еще в 2017 году. Правда, не такими быстрыми темпами, как планировалось: обновились 60 % лифтов. В 2018 году предполагают ускориться. Вопрос под пристальным контролем местной власти.