6 июня станут известны результаты ЦЭ по профильным предметам, которые сдавали 26 мая

Результаты централизованного экзамена по профильным предметам станут известны сегодня, 6 июня. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков. Речь идет об экзамене, который прошел 26 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать свои результаты выпускники смогут в ближайшие часы. Рассылка СМС-сообщений с баллами начнется после 14 часов. Также заполненные бланки ответов будут поэтапно загружаться на официальный сайт РИКЗ для детального ознакомления. Специалисты призывают к бдительности. Официальное СМС приходит только от адресата rikc.by и содержит лишь предмет, балл и номер бланка. Любые ссылки в сообщении – это уловки мошенников.