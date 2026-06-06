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6 июня станут известны результаты ЦЭ по профильным предметам, которые сдавали 26 мая

06 июня 2026 10:47
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Результаты централизованного экзамена по профильным предметам станут известны сегодня, 6 июня. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков. Речь идет об экзамене, который прошел 26 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 июня станут известны результаты ЦЭ по профильным предметам, которые сдавали 26 мая-2

Узнать свои результаты выпускники смогут в ближайшие часы. Рассылка СМС-сообщений с баллами начнется после 14 часов. Также заполненные бланки ответов будут поэтапно загружаться на официальный сайт РИКЗ для детального ознакомления. Специалисты призывают к бдительности. Официальное СМС приходит только от адресата rikc.by и содержит лишь предмет, балл и номер бланка. Любые ссылки в сообщении – это уловки мошенников. 

# Вступительная кампания

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