Праздничный концерт в честь героев Великой Отечественной пройдёт во Дворце Республики

Беларусь готовится отметить главный государственный праздник и 80-ю годовщину освобождения. Вечером 2 июля во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и праздничный концерт в честь героев Великой Отечественной войны, которые в далеком 1944-м вернули на нашу истерзанную оккупацией землю мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во имя священной памяти предков нужно во что бы то ни стало сохранить мир и независимость. Об этом всегда говорит Президент. Самое важное – передать величайшую ценность следующим поколениям.

День Независимости символизирует нашу свободу, силу и единство нации. Он также напоминает, как сложно добывается суверенитет и как важно его сохранить. Неслучайно праздничный концерт пройдет под девизом «Путь к независимости». Участие в нем примут ведущие белорусские коллективы и исполнители. Приглашены ветераны Великой Отечественной и войны в Афганистане, дипломаты и представители органов госуправления, активисты общественных объединений.

Главная задача – рассказать гостям о ключевых моментах укрепления нашей независимости. А это и становление народного хозяйства, и спортивные рекорды, и полет в космос первого космонавта суверенной Беларуси.