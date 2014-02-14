Торжественная церемония чествования лауреатов звания «Человек года Витебщины» за 2013 год прошла в северной столице

Новости Беларуси. В северной столице Беларуси состоялась торжественная церемония чествования лауреатов звания «Человек года Витебщины» за 2013 год. Лучших работников в разных сферах в регионе выбирают уже в шестой раз. По традиции высокое звание присуждается в 20 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премия учреждена по инициативе председателя Витебского облисполкома Александра Косинца. Все номинанты отмечают: почетное звание «Человек года Витебщины» – не столько личная, сколько коллективная заслуга.

Нина Якимуш, начальник финансового отдела Лиозненского райисполкома, лауреат премии «Человек года Витебщины» в номинации «Финансы и страхование»:

Я очень благодарна своему коллективу – коллективу Облфинуправления – поскольку один в поле не воин.

Анатолий Сильченко, начальник Оршанского РОВД, лауреат премии «Человек года Витебщины» в номинации «Правопорядок»:

То, что я в номинации «Правопорядок» – это заслуга не только моя, моего коллектива всего, который работает. Это заслуга и местной власти.

Светлана Черепова, оператор машинного доения ЗАО «АСБ-Агроноватор», лауреат премии «Человек года Витебщины» в номинации «Агропромышленный комплекс»:

Добилась своих трудовых успехов, возможно, благодаря своей маме. У нас династия. У меня бабушка проработала дояркой 40 лет, мама работала больше 20 лет.