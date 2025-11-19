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Беларусь и Китай объявили Годами промышленной кооперации 2026-2027 годы

19 ноября 2025 07:48
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Укрепить позиции в глобальной экономике. 2026-й и 2027-й – объявлены в Беларуси и Китае Годами промышленной кооперации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стратегическое решение было достигнуто на высшем уровне в ходе встречи Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Тяньцзине. Накануне в Пекине руководители двух отраслевых министерств подписали совместное заявление.

Беларусь и Китай объявили Годами промышленной кооперации 2026-2027 годы-2

Таким образом дан символический старт масштабным мероприятиям и проектам. Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов выразил убежденность, что ближайшие два года станут прорывными для дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах. Нашим предприятиям Годы кооперации открывают новые возможности: это и расширение сотрудничества с производителями в КНР, а также освоение технологий и компетенций, модернизация производств и создание новых совместных предприятий. Общая работа Беларуси и Китая над реализацией значимых проектов охватит ключевые секторы экономики – автомобиле- и машиностроение, нефтехимическое производство, деревообработку, целлюлозно-бумажную и легкую промышленность.

# Беларусь-Китай # Китай

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