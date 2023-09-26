Тероборона Могилёвской области отработала навыки борьбы с ДРГ

Новости Беларуси. Освежить в памяти военные навыки, чтобы в случае необходимости встать на защиту Родины. Участники сбора по территориальной обороне Могилевской области учились отражать атаки диверсионно-разведывательных групп, блокировать и уничтожать противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе практического занятия добровольцы отряда отработали задержание группы неприятеля. По легенде, они совершили вооруженное нападение на магазин. Рота огневой поддержки продемонстрировала умение поражать цели с помощью гранатометов, пулеметной установки, автоматов. Огонь корректировался с помощью дрона.

Дмитрий Стрешинский, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

Система подготовки территориальных войск и в целом территориальной обороны в очередной раз продемонстрировала свою дееспособность по вопросам охраны и обороны важных объектов, решению задач по обеспечению военного положения.