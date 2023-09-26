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Тероборона Могилёвской области отработала навыки борьбы с ДРГ

26 сентября 2023 07:38
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Новости Беларуси. Освежить в памяти военные навыки, чтобы в случае необходимости встать на защиту Родины. Участники сбора по территориальной обороне Могилевской области учились отражать атаки диверсионно-разведывательных групп, блокировать и уничтожать противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тероборона Могилёвской области отработала навыки борьбы с ДРГ-1

В ходе практического занятия добровольцы отряда отработали задержание группы неприятеля. По легенде, они совершили вооруженное нападение на магазин. Рота огневой поддержки продемонстрировала умение поражать цели с помощью гранатометов, пулеметной установки, автоматов. Огонь корректировался с помощью дрона.

Тероборона Могилёвской области отработала навыки борьбы с ДРГ-4

Дмитрий Стрешинский, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
Система подготовки территориальных войск и в целом территориальной обороны в очередной раз продемонстрировала свою дееспособность по вопросам охраны и обороны важных объектов, решению задач по обеспечению военного положения.

Тероборона Могилёвской области отработала навыки борьбы с ДРГ-7

Также участникам сбора продемонстрировали современные образцы вооружения, военной и спецтехники, провели обучающее занятие и рассказали, как их применять во время военного положения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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