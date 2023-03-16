Теплоснабжение в Минске. Как во время отопительного сезона борются с перепадами температур?
Наступление весны еще не означает конец холодов. Отопительный сезон продолжается, и именно в такой период особенно актуальна проблема перепада температуры. Если днем температура за окном плюсовая, то ночью зачастую значительно ниже ноля, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Алексей Симашкин, инспектор Минского межрайонного отделения по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
Для обеспечения комфортного теплоснабжения повсеместно в Минске используются системы автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения. Данная система в зависимости от наружной температуры воздуха или понижает температуру теплоносителя, поступающего в радиаторы отопления квартир, или снижает ее.
Минчане также могут принять необходимые меры для снижения потребления тепловой энергии. Приятным бонусом будет уменьшение стоимости коммунальных услуг.
Алексей Симашкин:
Обратите внимание на состояние дверей и окон мест общего пользования. В случае, если увидите повреждения или отсутствие, сообщите об этом обслуживающей организации, предоставляющий жилищно-коммунальные услуги. Установите терморегуляторы на радиаторы отопления. Планируя уровень нагрева, вы снизите теплопотребление в помещениях, в которых нет необходимости.
Обратите внимание, как именно тепло ускользает из вашего жилья. Основной источник проникновения холодного воздуха в квартиру – оконные рамы. Отличным способом утепления старых пластиковых или деревянных окон может стать натянутая полиэтиленовая пленка, которую обычно используют в быту для упаковки. Еще один способ сохранить тепло в квартире – избавиться от щелей в стенах и косяках. Такие отверстия можно загерметизировать монтажной пеной или специальным клеем.
Игорь Сухоцкий, начальник Минского межрайонного отделения по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
Находимся на объекте унитарного предприятия Минских теплосетей, это центральный пункт, от него идет теплоснабжение более 10 домов в Уручье-3. Снабжает тепловой энергией, отопление и горячее водоснабжение. Была произведена реконструкция, которая дала хороший экономический эффект, в данном объекте были заменены старые теплообменники на современные пластинчатые. Были заменены контрольно-измерительные приборы. Кроме того, была выполнена замена арматуры. Все это дало уменьшение потерь, которые происходили здесь. Соответственно, уменьшился расход электроэнергии на потребление. Это одно из тех решений, которое внедряется во всех районах Минска. Самое главное то, что увеличивается надежность теплоснабжения и безопасность теплоснабжения. Главный эффект – экономия топлива.
Помните: при уменьшении расхода энергии такие простые меры – это не только финансовая экономия, но и ваш личный вклад в экологию.
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