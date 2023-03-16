Теплоснабжение в Минске. Как во время отопительного сезона борются с перепадами температур?

Наступление весны еще не означает конец холодов. Отопительный сезон продолжается, и именно в такой период особенно актуальна проблема перепада температуры. Если днем температура за окном плюсовая, то ночью зачастую значительно ниже ноля, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Симашкин, инспектор Минского межрайонного отделения по надзору за теплоустановками филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

Для обеспечения комфортного теплоснабжения повсеместно в Минске используются системы автоматического регулирования отопления и горячего водоснабжения. Данная система в зависимости от наружной температуры воздуха или понижает температуру теплоносителя, поступающего в радиаторы отопления квартир, или снижает ее.

Минчане также могут принять необходимые меры для снижения потребления тепловой энергии. Приятным бонусом будет уменьшение стоимости коммунальных услуг.

Алексей Симашкин:

Обратите внимание на состояние дверей и окон мест общего пользования. В случае, если увидите повреждения или отсутствие, сообщите об этом обслуживающей организации, предоставляющий жилищно-коммунальные услуги. Установите терморегуляторы на радиаторы отопления. Планируя уровень нагрева, вы снизите теплопотребление в помещениях, в которых нет необходимости.