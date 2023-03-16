Муковозчик про TUT.BY: шальные деньги и подпитываемая ими жажда влияния поражают людей мгновенно

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! На днях будет оглашен приговор по так называемому «делу TUT.BY», которое рассматривалось в закрытом режиме, а фигуранты которого включены КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Приговора, которого с нетерпением, уверен, ждут как у нас в стране, так и за рубежом.

За рубежом – ну хотя бы потому, что именно туда сбежала очередная птица-тройка – тутбайки Лойко, Толкачева и Ткаченко. Получив от государства гуманность в виде подписки о невыезде, сразу наплевали на нее и на все наши законы и сбежали.

С тех пор их и зовут не тутбайками, а простотутками. Впрочем, нет, таковыми они стали гораздо раньше. Надеюсь, вы посмотрели телевизионное расследование «Бай-бай, ТУТБАЙ». Там коллеги временные рамки грехопадения разбирают достаточно подробно.