Телевизионный рекламный альянс сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон

Теперь заявить о себе и своем продукте в эфире СТВ станет проще. Вам не нужно искать посредников и переплачивать. Телевизионный рекламный альянс уже сформировал тарифы и заключает контракты на новый сезон.

При этом меняются и подходы по продаже самой рекламы. Теперь она может идти как по рейтингам, так и по минутному прайс-листу, как это принято в международной практике. Причем рейтинги как телеканалов, так и отдельных программ в эфире подсчитывают независимые, в том числе и частные компании. Процесс максимально прозрачен.