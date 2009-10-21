Телекомпания СТВ продолжает теледуэль «Звёздный ринг»

В уникальном проекте сражаются музыканты из Беларуси и России. А публика в зале может лично задать вопрос своему кумиру и услышать живое исполнение.

Вам и не снилось, что песня «Ты мне не снишься» из уст легендарной «Синей птицы» прозвучит на телеканале СТВ. Съемки музыкальной дуэли продолжаются. Белорусский бард против советских поп-пернатых. В правом углу ринга – Дмитрий Войтюшкевич, в левом – с приветом из 80-х «Синяя птица».

Над проектом работает большая творческо-техническая группа. Чтобы шоу было по-настоящему зрелищным, его нужно показать со всех сторон. Десяток камер следят за эмоциями зала и хронологией на сцене.

Музыкальный проект СТВ «Звездный ринг» вообще уникальный. Его концепция хоть и заключается в сражение между артистами, но они конкурируют интеллигентно. Кроме того, в дискуссию с артистами вступает и публика. А где еще можно задать лично вопрос своему кумиру?!

Впереди запись еще нескольких программ. Выбор пар обещает интересное шоу. И помните: «Звездный ринг», СТВ, живой звук, суббота 20:10.